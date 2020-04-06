Юный Малкин, Овечкин в качалке и Кубок Стэнли на Красной площади. Ретрофото хоккея 2000-х

Сезон-2019/2020 в КХЛ досрочно завершён из-за пандемии коронавируса по решению руководства лиги. Чемпионат был остановлен после первого раунда плей-офф. Сегодня спортсмены, как и остальные граждане, находятся на самоизоляции и тренируются дома. В этой связи мы решили поностальгировать и вспомнить, как выглядели известные хоккеисты в прошлом, ещё во времена Суперлиги. Некоторых вы и вовсе можете не узнать.

В первой части мы собрали кадры за период с 2001 по 2004 год, когда юные Овечкин, Малкин и Ковальчук только делали первые шаги в профессиональной карьере хоккеистов.

Лучшие ретрофотографии российского хоккея до создания КХЛ — в подборке специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.