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«Вегас» пожертвует 7500 обедов сотрудникам местных больниц

«Вегас» пожертвует 7500 обедов сотрудникам местных больниц
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» объявил о начале благотворительной акции.

С 6 апреля команда будет предоставлять по 300 обедов в день, пять раз в неделю, предварительно выбранным партнерским местным больницам в течение следующих пяти недель. Деньги на эту акцию пожертвовали некоторые игроки клуба, включая форварда Вильяма Карлссона, защитников Джона Меррилла и Дерика Энгелланда.

Напомним, Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.

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