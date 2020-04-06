«Вегас» пожертвует 7500 обедов сотрудникам местных больниц
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» объявил о начале благотворительной акции.
С 6 апреля команда будет предоставлять по 300 обедов в день, пять раз в неделю, предварительно выбранным партнерским местным больницам в течение следующих пяти недель. Деньги на эту акцию пожертвовали некоторые игроки клуба, включая форварда Вильяма Карлссона, защитников Джона Меррилла и Дерика Энгелланда.
Напомним, Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.
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