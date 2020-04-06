Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ может провести плей-офф в Северной Дакоте

НХЛ может провести плей-офф в Северной Дакоте
Хоккей / НХЛ 0

Руководство Национальной хоккейной лиги рассматривает возможность проведения плей-офф сезона-2019/2020 в штате Северная Дакота, сообщает sportsnet.

Северная Дакота — один из самых малонаселённых штатов США. Матчи могут состояться на стадионе «Ральф Энгельстад Арена» в Гранд-Форксе. Этот стадион принимал игры молодёжного чемпионата мира 2005 года и матчи чемпионата мира 2016 года для игроков младше 18 лет.

Регулярный чемпионат НХЛ, как и другие мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в Западной конференции лидирует действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз», в Восточной конференции — «Бостон Брюинз».

«Вегас» пожертвует 7500 обедов сотрудникам местных больниц
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020