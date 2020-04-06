НХЛ может провести плей-офф в Северной Дакоте
Руководство Национальной хоккейной лиги рассматривает возможность проведения плей-офф сезона-2019/2020 в штате Северная Дакота, сообщает sportsnet.
Северная Дакота — один из самых малонаселённых штатов США. Матчи могут состояться на стадионе «Ральф Энгельстад Арена» в Гранд-Форксе. Этот стадион принимал игры молодёжного чемпионата мира 2005 года и матчи чемпионата мира 2016 года для игроков младше 18 лет.
Регулярный чемпионат НХЛ, как и другие мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в Западной конференции лидирует действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз», в Восточной конференции — «Бостон Брюинз».
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