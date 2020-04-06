Кожевников: до сих пор в шоке от решения «Адмирала». Это удар по стратегии России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отказ «Адмирала» от участия в Континентальной хоккейной лиге.



«Честно скажу, до сих пор в шоке от одностороннего решения „Адмирала“ выйти из КХЛ. За последние годы центральные и местные власти сделали всё возможное, чтобы запустить хоккей во Владивостоке, государством было потрачено много ресурсов. И вот одним росчерком пера стратегия России, разработанная президентом страны, если не разрушена, то как минимум поставлена на паузу. Это удар не только по КХЛ, но и по стратегии страны, её президента. Поразительное решение!



Уверен, что когда коронавирус будет побежден, региональные власти поймут, что погорячились. Понятно, что в экономике нас ждут непростые времена, но это не повод жертвовать хоккеем, тем более в таком стратегическом регионе, как Дальний Восток, где „шайба“ — вид спорта номер один», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.