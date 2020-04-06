Минспорт Татарстана готов потратить на две лёдозаливочные машины 21,2 млн рублей

Министерство спорта Татарстана готово потратить 21,2 млн рублей на лёдозаливочные машины, сообщает «Реальное время» со ссылкой на список тендеров.



Из технического задания известно, что понадобятся две аккумуляторные машины для заливки и уборки льда Zamboni 446. Несмотря на это требование, в описании нужной машины указывается не электрический, а бензиновый двигатель. Емкость основного бака для заливки льда должна составлять 625—650 литров, вместимость бункера для снега — от 2,6 до 2,75 кубометра без уплотнения.



Напомним, КХЛ досрочно остановила сезон из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.