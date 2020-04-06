Нападающий «СКА-Нева» Ибрагимов стал волонтёром

Нападающий клуба Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» Тимур Ибрагимов на один день стал волонтёром Центра городских волонтёров Санкт-Петербурга.



Волонтёрский центр помогает пожилым людям соблюдать режим изоляции во время пандемии коронавируса: не выходить на улицу за покупками в магазин и в аптеку.



Сначала Тимур прошёл обязательное обучение, затем официально получил аккредитацию волонтёра и необходимые методические рекомендации и памятки по индивидуальной защите от распространения коронавируса. И только потом поехал покупать и отвозить продукты на нужный адрес.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.