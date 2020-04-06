Тренер «Аризоны» Токкет: я сильно упал, катаясь на роликах. Поправляю здоровье водкой

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет рассказал о травме, полученной при катании на роликовых коньках.



«Вот что бывает, когда теряешь концентрацию и выпрямляешься. Фотографии не говорят правду. Все ушибы сильно чешутся. К сожалению, я не надел наколенники, на мне были только шорты и майка. Увы, это был не самый умный выбор. Ребята, не повторяйте моих ошибок, не забывайте надеть защиту. Иначе это очень больно. Как восстанавливаюсь? Это же травма нижней части тела, использую водку», — сказал Токкет в эфире Arizona Sports 987.

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Напомним, НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.