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«Мама с ума сошла». Танцы Макарова и Леры Кудрявцевой

«Мама с ума сошла». Танцы Макарова и Леры Кудрявцевой
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий новосибирской «Сибири» Игорь Макаров вместе с женой Лерой Кудрявцевой танцуют у себя на участке. Ранее телеведующая Кудрявцева сообщила, что находится на самоизоляции после встречи с заразившимся коронавирусом певцом Львом Лещенко.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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