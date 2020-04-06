«Мама с ума сошла». Танцы Макарова и Леры Кудрявцевой
Нападающий новосибирской «Сибири» Игорь Макаров вместе с женой Лерой Кудрявцевой танцуют у себя на участке. Ранее телеведующая Кудрявцева сообщила, что находится на самоизоляции после встречи с заразившимся коронавирусом певцом Львом Лещенко.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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