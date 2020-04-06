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«Пожалуйста, не игнорьте меня». Шутливая переписка Мозякина с минским «Динамо»

«Пожалуйста, не игнорьте меня». Шутливая переписка Мозякина с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» в социальных сетях опубликовало выдуманную переписку с известным нападающим Сергеем Мозякиным. Напомним, 39-летний Мозякин по окончании контракта 30 апреля наверняка покинет магнитогорский «Металлург», не сумев договориться по новому контракту с «лисами».

В минском клубе опубликовали сообщения от Мозякина:

«Здравствуйте, я готов подписать с вами контракт на год. Все подробности контракта точно смогу рассказать только после приезда в Минск с агентом.

Не знал, что вы так отнесётесь ко мне и будете игнорировать моё предложение.

«Динамо», пожалуйста, не игнорьте меня», — написано в сообщениях.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Мозякин отказался от однолетнего контракта с «Металлургом» минимум на 45 млн рублей
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