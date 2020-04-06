«Пожалуйста, не игнорьте меня». Шутливая переписка Мозякина с минским «Динамо»

Минское «Динамо» в социальных сетях опубликовало выдуманную переписку с известным нападающим Сергеем Мозякиным. Напомним, 39-летний Мозякин по окончании контракта 30 апреля наверняка покинет магнитогорский «Металлург», не сумев договориться по новому контракту с «лисами».



В минском клубе опубликовали сообщения от Мозякина:



«Здравствуйте, я готов подписать с вами контракт на год. Все подробности контракта точно смогу рассказать только после приезда в Минск с агентом.



Не знал, что вы так отнесётесь ко мне и будете игнорировать моё предложение.



«Динамо», пожалуйста, не игнорьте меня», — написано в сообщениях.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».