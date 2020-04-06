Жена Марло — о карантине: учителя должны зарабатывать больше, чем спортсмены

Кристина, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Патрика Марло, поделилась впечатлениями от жизни на карантине.
«Два с половиной часа учили детей дома. Учителя должны зарабатывать больше, чем профессиональные спортсмены, менеджеры крупных компаний и все голливудские звёзды. Точно не планируем учить детей дома, когда всё это закончится. Не знаю, кто ждёт весенних каникул больше — дети или мы. Хотя обманываю, конечно же мы», — написала Кристина Марло в «Твиттере».
Регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
- 6 апреля 2020
-
13:36
-
13:22
-
13:00
-
12:57
-
12:39
-
12:04
-
11:41
-
11:24
-
11:02
-
10:42
-
10:15
-
10:12
-
09:54
-
09:30
-
09:16
-
08:45
-
08:30
-
07:31
-
07:00
-
00:48
-
00:35
- 5 апреля 2020
-
23:58
-
23:43
-
22:44
-
22:12
-
21:42
-
21:28
-
20:41
-
20:08
-
19:56
-
19:33
-
18:47
-
18:16
-
17:56
-
17:33