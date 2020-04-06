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Жена Марло — о карантине: учителя должны зарабатывать больше, чем спортсмены

Жена Марло — о карантине: учителя должны зарабатывать больше, чем спортсмены
Хоккей / НХЛ 0

Кристина, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Патрика Марло, поделилась впечатлениями от жизни на карантине.

«Два с половиной часа учили детей дома. Учителя должны зарабатывать больше, чем профессиональные спортсмены, менеджеры крупных компаний и все голливудские звёзды. Точно не планируем учить детей дома, когда всё это закончится. Не знаю, кто ждёт весенних каникул больше — дети или мы. Хотя обманываю, конечно же мы», — написала Кристина Марло в «Твиттере».

Регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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