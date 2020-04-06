Жена Марло — о карантине: учителя должны зарабатывать больше, чем спортсмены

Кристина, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Патрика Марло, поделилась впечатлениями от жизни на карантине.



«Два с половиной часа учили детей дома. Учителя должны зарабатывать больше, чем профессиональные спортсмены, менеджеры крупных компаний и все голливудские звёзды. Точно не планируем учить детей дома, когда всё это закончится. Не знаю, кто ждёт весенних каникул больше — дети или мы. Хотя обманываю, конечно же мы», — написала Кристина Марло в «Твиттере».



Регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.