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Бабаев: по Скабелке мы ни с кем не вели переговоры — ждали завершения ситуации с «Барысом»

Бабаев: по Скабелке мы ни с кем не вели переговоры — ждали завершения ситуации с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы тренера Андрея Скабелки, прокомментировал информацию «Барыса» о том, что переговоры между казахстанским клубом и специалистом прекращены.

«Те условия, которые мы пытались получить, — мы не смогли их получить. «Барыс» посчитал, что дальше вести переговоры не имеет смысла, в этом они правы. Новое место работы Скабелки? Мы не вели переговоров ни с кем, ждали, чем закончится ситуация с «Барысом». Та информация, которую дал казахстанский клуб, — она полностью корректна и соответствует действительности», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Стоит добавить, что одним из главных претендентов на Скабелку является ярославский «Локомотив».

Скабелка не договорился о новом контракте с «Барысом» и покинет клуб
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