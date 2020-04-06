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Хохряков и Картаев продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»

Хохряков и Картаев продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающих «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова и Владислава Картаева, рассказал о новых контрактах своих клиентов.

«Мы договорились с «Салаватом Юлаевым» о продлении контрактов с нападающими Петром Хохряковым и Владиславом Картаевым сроком на два сезона», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Действующие контракты обоих игроков завершатся 30 апреля 2020 года.

30-летний Хохряков в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 8 (3+5) баллов при показателе полезности «0». В пяти встречах Кубка Гагарина форвард забил три гола.

28-летний Картаев в 58 матчах регулярного чемпионата заработал 8 (6+2) баллов при показателе полезности «0». В шести матчах Кубка Гагарина форвард забил один гол.

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