Хохряков и Картаев продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающих «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова и Владислава Картаева, рассказал о новых контрактах своих клиентов.
«Мы договорились с «Салаватом Юлаевым» о продлении контрактов с нападающими Петром Хохряковым и Владиславом Картаевым сроком на два сезона», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Действующие контракты обоих игроков завершатся 30 апреля 2020 года.
30-летний Хохряков в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 8 (3+5) баллов при показателе полезности «0». В пяти встречах Кубка Гагарина форвард забил три гола.
28-летний Картаев в 58 матчах регулярного чемпионата заработал 8 (6+2) баллов при показателе полезности «0». В шести матчах Кубка Гагарина форвард забил один гол.
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