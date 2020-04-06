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Ничушкин бегает по вечерней Москве во время карантина

Ничушкин бегает по вечерней Москве во время карантина
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выложил фото с пробежки по вечерней Москве. Напомним, жители Москвы и большинства регионов обязаны соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, сроки возобновления турнира неизвестны.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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