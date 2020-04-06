Форварда «Кузнецких Медведей», пострадавшего в ДТП, переведут из реанимации
Нападающий клуба МХЛ «Кузнецкие Медведи» Михаил Фростов будет переведён из реанимации в общую палату, сообщает РИА «Новости».
22 марта автомобиль, которым управлял Фростов, попал в ДТП в Новокузнецке: водитель не справился с управлением, машина перевернулась и улетела в реку. Происшествие произошло утром в Орджоникидзевском районе Новокузнецка на улице Зорге. Хоккеист был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, ему было необходимо срочное переливание крови. Отмечалось, что у 19-летнего Фростова редкая — четвёртая — группа крови с отрицательным резус-фактором.
Нападающий выступает за «Кузнецких Медведей» с прошлого сезона, он ассистент капитана. В регулярном чемпионате МХЛ провёл 56 матчей и набрал 10 (2+8) очков.
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