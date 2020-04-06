Мэттьюс — Джастину Биберу: у меня лучшие усы в НХЛ? Я упустил, когда ты отращивал свои

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс принял участие в прямом эфире, который проводил канадский поп-певец Джастин Бибер на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Мэттьюс ответил на несколько вопросов Бибера.
«Мой любимый хоккеист? Это слишком сложно, таких много. Выделить я могу двоих — Шейна Доана, когда он играл за «койотов», а я впервые в жизни попал на хоккей. Потом я познакомился с ним, это очень приятный человек. Второй — это Патрик Кейн. Сегодня, наверное, это мой любимый игрок, на которого очень приятно смотреть.
Против кого сложнее всего защищаться? Таких тоже много, ведь в НХЛ полно талантливых хоккеистов. Мы часто играем против «Баффало», и очень непросто играть против Джека Айкела. Коннор Макдэвид действительно очень быстр, всё делает в очень высоком темпе. Так что, вероятно, он.
Трудно ли быть парнем, у которого лучшие усы в НХЛ? Ха, я как-то упустил момент, когда ты отращивал свои», — сказал Мэттьюс.
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