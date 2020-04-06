«Авангард» заслужил Кубок больше всех». Гарипов ведёт переговоры по новому контракту

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов сообщил, что ведёт переговоры по новому контракту с клубом.



«У меня контракт с «Авангардом» закончился. Большая вероятность, что я останусь, ведутся работы по продлению. Пока что ждём. Хотел бы продолжить там карьеру.



Я очень хочу выиграть Кубок Гагарина именно с «Авангардом». Считаю, что этот клуб заслужил кубок больше всех. Он всегда был в топе, но чемпионом не был. Хочется, чтобы это поскорее случилось», — приводит слова Гарипова «Реальное время» со ссылкой на эфир в «Инстаграме».



28-летний Гарипов перешёл в «Авангард» по ходу сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате вратарь провёл девять матчей, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 2,08 и отражая 92,3% бросков. В плей-офф вратарь Гарипов дважды выходил на замену.