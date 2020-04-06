«Авангард» заслужил Кубок больше всех». Гарипов ведёт переговоры по новому контракту

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов сообщил, что ведёт переговоры по новому контракту с клубом.
«У меня контракт с «Авангардом» закончился. Большая вероятность, что я останусь, ведутся работы по продлению. Пока что ждём. Хотел бы продолжить там карьеру.
Я очень хочу выиграть Кубок Гагарина именно с «Авангардом». Считаю, что этот клуб заслужил кубок больше всех. Он всегда был в топе, но чемпионом не был. Хочется, чтобы это поскорее случилось», — приводит слова Гарипова «Реальное время» со ссылкой на эфир в «Инстаграме».
28-летний Гарипов перешёл в «Авангард» по ходу сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате вратарь провёл девять матчей, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 2,08 и отражая 92,3% бросков. В плей-офф вратарь Гарипов дважды выходил на замену.
- 6 апреля 2020
-
14:59
-
14:30
-
14:16
-
13:58
-
13:42
-
13:36
-
13:22
-
13:00
-
12:57
-
12:39
-
12:04
-
11:41
-
11:24
-
11:02
-
10:42
-
10:15
-
10:12
-
09:54
-
09:30
-
09:16
-
08:45
-
08:30
-
07:31
-
07:00
-
00:48
-
00:35
- 5 апреля 2020
-
23:58
-
23:43
-
22:44
-
22:12
-
21:42
-
21:28
-
20:41
-
20:08
-
19:56