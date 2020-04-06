Российский хоккеист: курьер в США зарабатывает $ 150 в день. Хочу остаться в этой стране

Российский хоккеист-любитель Нариман Волков рассказал о жизни в США во время пандемии коронавируса.



«В Нью-Йорке, куда я прилетел в самом начале, всё действительно непросто. Магазины были закрыты, кафе и рестораны — тоже, людей на улицах было немного. Сразу становилось понятно, что в этом городе битва с вирусом уже началась. Побыв там несколько дней, я решил отправиться на другое побережье, в Лос-Анджелес, так как хотелось пройтись по хоккейным магазинам, присмотреть что-нибудь для себя, а в Нью-Йорке сделать это было невозможно.



Снял квартиру в хорошем районе в даунтауне и первым делом устроился на работу курьером. Сделал пару заказов и понял, что тут можно неплохо этим зарабатывать. За два заказа заработал 45 долларов. Сейчас стараюсь делать 10-15 заказов в день, с учётом чаевых получается 150 долларов в день. Люди понимают, что ты рискуешь своим здоровьем, доставляя им еду или ещё что-то, поэтому на чаевые не скупятся.



Хотелось бы задержаться здесь как можно дольше. Хотелось бы посмотреть на жизнь американцев не через призму коронавируса, когда будут идти чемпионаты НБА и НХЛ, может, в пивной лиге поиграть. Не поймите неправильно, я люблю свою родину и Казань, но хотелось бы остаться в этой стране», — цитирует Волкова Sport 24.