Заварухин: у «Сибири» был реальный шанс выйти в финал Востока

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин поделился мнением о несостоявшемся противостоянии с «Барысом» во втором раунде Кубка Гагарина. Напомним, после первого раунда плей-офф остановили из-за коронавируса.
«Мне понравилось, как команда выглядела физически. Когда мы гарантировали себе место в плей-офф, то начали особенную подготовку. Да, где-то в ущерб результатам, в концовке регулярного чемпионата пришлось провести игры с «Куньлунем» и с ХК «Сочи». Но я тогда понимал, что мы должны выстрелить в плей-офф. В такой боевой форме мы были готовы дать «Барысу» бой.
Решение об остановке сезона? Конечно, это неприятно. Особенно обидно осознавать, что у команды есть реальный шанс пройти дальше, в финал конференции. Но главное – здоровье болельщиков, для которых мы и играем в хоккей», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
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