Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ показала, как тренируется на карантине автор лучшего сейва прошедшего сезона

КХЛ показала, как тренируется на карантине автор лучшего сейва прошедшего сезона
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги показала, как голкипер «Амура» Евгений Аликин поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеист присоединился к популярному челленджу «Будь дома».

Видео также можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, что спасение Аликина в матче регулярного чемпионата с «Витязем» было названо лучшим в прошедшем сезоне.

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

КХЛ представила топ-10 сейвов прошедшего сезона. Два сейва на счету полевых игроков
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020