КХЛ показала, как тренируется на карантине автор лучшего сейва прошедшего сезона

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги показала, как голкипер «Амура» Евгений Аликин поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеист присоединился к популярному челленджу «Будь дома».
Видео также можно посмотреть в «Твиттере».
Напомним, что спасение Аликина в матче регулярного чемпионата с «Витязем» было названо лучшим в прошедшем сезоне.
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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