Кагарлицкий стал волонтёром и передал продуктовые наборы нуждающимся

Нападающий петербургского СКА Дмитрий Кагарлицкий принял участие в волонтёрской акции во время пандемии коронавируса. Хоккеист приобрёл необходимые продукты для пожилых людей, которые не имеют возможности выйти на улицу из-за карантина.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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