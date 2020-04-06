Московское «Динамо» близко к продлению контракта с защитником Чайковски
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» подпишет новый контракт со словацким защитником Михалом Чайковски.
В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+20». В среднем за матч словацкий защитник проводил на льду больше 18 минут.
В плей-офф Чайковски набрал 4 (2+2) очка в шести матчах при показателе полезности «+1». На протяжении всего сезона Михал играл в первой паре бело-голубых с Юусо Хиетаненом.
Следующий сезон станет для Чайковски третьим в «Динамо». Он пополнил состав бело-голубых в декабре 2018 года, когда вернулся в КХЛ после выступлений в АХЛ за «Шарлотт Чекерс».
«Ничего себе, а это кто такой?» Скопинцев – о первой тренировке 16-летнего Овечкина
Андрей Скопинцев – о словах Фила Эспозито, помощи от Андрея Назарова и первом сезоне на высшем уровне 16-летнего Александра Овечкина.
Читайте также
- 6 апреля 2020
-
22:23
-
22:10
-
22:05
-
21:31
-
21:00
-
20:42
-
20:22
-
19:56
-
19:44
-
19:24
-
18:58
-
18:35
-
18:25
-
18:00
-
17:45
-
16:53
-
16:17
-
15:51
-
15:30
-
14:59
-
14:30
-
14:16
-
13:58
-
13:42
-
13:36
-
13:22
-
13:00
-
12:57
-
12:39
-
12:04
-
11:41
-
11:24
-
11:02
-
10:42
-
10:15
Партнерский контент