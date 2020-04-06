Панарин: у фонда доходов не будет. Но скажут, я звездобол, поэтому выделю из своих денег

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как обстоят дела с собственным благотворительным фондом.
«Инвестировали в акции, облигации. Рынок сейчас сильно просел, доходов, скорее всего, у фонда не будет. Но многие не поймут, скажут, что я звездобол, поэтому из своих денег часть выделю, будем всё равно помогать людям. Но сейчас мы здесь находимся, далеко. Непонятно, что будет с сезоном. Когда вернёмся в Россию, будем уже решать что делать», — сказал Панарин в прямом эфире в «Инстаграме».
НХЛ, как и все мировые спортивные соревнования, приостановлена из-за пандемии коронавируса. Руководство лиги приняло такое решение после того, как о приостановке объявила Национальная баскетбольная ассоциация.
Панарин в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах.
- 6 апреля 2020
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