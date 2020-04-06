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Панарин: у фонда доходов не будет. Но скажут, я звездобол, поэтому выделю из своих денег

Панарин: у фонда доходов не будет. Но скажут, я звездобол, поэтому выделю из своих денег
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как обстоят дела с собственным благотворительным фондом.

«Инвестировали в акции, облигации. Рынок сейчас сильно просел, доходов, скорее всего, у фонда не будет. Но многие не поймут, скажут, что я звездобол, поэтому из своих денег часть выделю, будем всё равно помогать людям. Но сейчас мы здесь находимся, далеко. Непонятно, что будет с сезоном. Когда вернёмся в Россию, будем уже решать что делать», — сказал Панарин в прямом эфире в «Инстаграме».

НХЛ, как и все мировые спортивные соревнования, приостановлена из-за пандемии коронавируса. Руководство лиги приняло такое решение после того, как о приостановке объявила Национальная баскетбольная ассоциация.

Панарин в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах.

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