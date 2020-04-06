Защитник «Северстали» Хабаров — о карантине: не думал, что всё это затянется надолго

Защитник череповецкой «Северстали» Макар Хабаров подвёл итоги сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Что запомнилось больше всего? Из хорошего, пожалуй, главное, что удалось открыть счёт голам в КХЛ и съездить в сборную. Из негативного – достаточно очевидная вещь: команда не попала в плей-офф. Это плохо, безусловно.
Раньше ездил в сборные на молодёжном уровне, и очень заметно отличие в игровом мышлении, скорости. Здесь, во взрослом хоккее, удалось почувствовать новый уровень игры. Это новый опыт, к тому же ещё и международных матчей, он пригодится. Было очень интересно и полезно.
Мысли и эмоции, когда остановили хоккейные турниры? Честно говоря, сначала не воспринял всерьёз. Не думал, что всё это затянется надолго. Очень жаль, что в этом году так и недоиграли, не узнали победителей», — приводит слова Хабарова пресс-служба клуба.
- 6 апреля 2020
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