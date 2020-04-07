Кожевников: жаль, что мы не увидим Умарка на льду российских арен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об уходе нападающего Линуса Умарка из «Салавата Юлаева».

«Когда Умарк играл в полную силу, он был настоящим украшением нашего чемпионата. Их звено с Теему Хартикайненом было одним из сильнейших в КХЛ и не раз выручало «Салават Юлаев». В некоторых сезонах их можно было назвать лучшими легионерами лиги. В этом плей-офф они были особенно хороши. Очень жаль, что Линуса мы не увидим на льду российских арен», — приводят слова Кожевникова «Известия».

Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».