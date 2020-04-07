Каменский: если Слепышев продолжит прогрессировать, будет в сборной на крупных турнирах

Вице-президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал игру в нынешнем сезоне форварда московского ЦСКА Антона Слепышева.

«Антон по ходу этого сезона набрал обороты и превратился в одного из лучших нападающих КХЛ. Думаю, у него и дальше хорошие перспективы выступать на высоком уровне. Сейчас он один из лидеров ЦСКА, способный решить судьбу матча, забить, когда это очень необходимо. Если Слепышев продолжит прогрессировать, будет играть за сборную на крупных турнирах. Его ведь для этого возвращали из НХЛ», — приводят слова Каменского «Известия».

В сезоне-2019/2020 Слепышев набрал за ЦСКА 45 (18+27) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. Его контракт с «армейцами» истекает 30 апреля 2020 года, права на него в НХЛ принадлежат «Эдмонтону» до конца сезона-2020/2021.