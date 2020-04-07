Стильный Крикунов, Овечкин с жирафом и прорыв фаната на лёд. Ретрофото хоккея 2000-х

Сезон-2019/2020 в КХЛ досрочно завершён из-за пандемии коронавируса по решению руководства лиги. Чемпионат был остановлен после первого раунда плей-офф. Сегодня спортсмены, как и остальные граждане, находятся на самоизоляции и тренируются дома. В этой связи мы решили поностальгировать и вспомнить, как выглядели известные хоккеисты в прошлом, ещё во времена Суперлиги. Некоторых вы и вовсе можете не узнать.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 74 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 275 тыс.
Во второй части мы собрали кадры за период с 2004 по 2006 год.
Лучшие ретрофотографии российского хоккея до создания КХЛ — в подборке специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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