Стильный Крикунов, Овечкин с жирафом и прорыв фаната на лёд. Ретрофото хоккея 2000-х

Сезон-2019/2020 в КХЛ досрочно завершён из-за пандемии коронавируса по решению руководства лиги. Чемпионат был остановлен после первого раунда плей-офф. Сегодня спортсмены, как и остальные граждане, находятся на самоизоляции и тренируются дома. В этой связи мы решили поностальгировать и вспомнить, как выглядели известные хоккеисты в прошлом, ещё во времена Суперлиги. Некоторых вы и вовсе можете не узнать.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 74 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 275 тыс.

Юный Малкин, Овечкин в качалке и Кубок Стэнли на Красной площади. Ретрофото хоккея 2000-х

Во второй части мы собрали кадры за период с 2004 по 2006 год.

Лучшие ретрофотографии российского хоккея до создания КХЛ — в подборке специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.