«Вашингтон» оценил обложку журнала, лицом которого стал Александр Овечкин. Фото
«Вашингтон Кэпиталз» оценил фото капитана Александра Овечкина на обложке журнала о моде «DC Modern Luxury».
Российский форвард на обложке апрельского выпуска сидит в кресле в классическом костюме.
«Человек с обложки», — написано в Инстаграме «Вашингтона» под записью с фотографией Овечкина.
Запись можно посмотреть в «Инстаграме» «Вашингтон Кэпиталз»
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «-12». Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 706 голов и сделал 572 результативные передачи.
На данный момент сезон в Национальной хоккейной лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее Овечкин показал, как играет в виртуальный хоккей вместе с сыном.
700-й гол Овечкина возглавил топ-10 шайб россиян в НХЛ — 2019/2020. Видео
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