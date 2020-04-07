«Вашингтон» оценил обложку журнала, лицом которого стал Александр Овечкин. Фото

«Вашингтон Кэпиталз» оценил фото капитана Александра Овечкина на обложке журнала о моде «DC Modern Luxury».

Российский форвард на обложке апрельского выпуска сидит в кресле в классическом костюме.

«Человек с обложки», — написано в Инстаграме «Вашингтона» под записью с фотографией Овечкина.

Запись можно посмотреть в «Инстаграме» «Вашингтон Кэпиталз»

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «-12». Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 706 голов и сделал 572 результативные передачи.

На данный момент сезон в Национальной хоккейной лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее Овечкин показал, как играет в виртуальный хоккей вместе с сыном.