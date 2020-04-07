Тротц: Овечкин очень вырос как человек и лидер, улучшив свою игру в защите

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц, работавший с форвардом Александром Овечкиным в «Вашингтон Кэпиталз» в период с 2014 по 2018 год, отметил, что российский хоккеист вырос как человек и лидер.
«Как тренер, я больше люблю суперзвёзд. У меня была возможность поработать с командами, игравшими в разных стилях. В прежней команде, в которой я работал, звездой был Алекс Овечкин.
Он очень вырос как человек, лидер. Кроме того, улучшил игру в защите. Мне нравится, как он развивается в своей жизни. Сейчас руководствуется другими ценностями в сравнении с тем, когда ему было 21-22 года, и когда он за счёт таланта и страсти только начинал шуметь в лиге и превращаться в по-настоящему классного лидера. Это действительно здорово», — цитирует Тротца Sportsnet.
Гол Овечкина в ворота «Баффало Сэйбрз» можно посмотреть на «Яндекс.Эфире». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «-12». Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 706 голов и сделал 572 результативные передачи.
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