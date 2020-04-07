Фастовский: клубы КХЛ подпишут «Финансовый фэйр-плей», за нарушение невероятные санкции

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос, как Континентальная хоккейная лига будет следить за соблюдением жёсткого потолка зарплат, который вступит в силу со следующего сезона.
«На самом деле, лига подготовила такой документ, он называется «Финансовый фэйр-плей». Он пока не афишируется, о нём не рассказывается, но он есть. Он наверняка будет распространён, и все будут обязаны его подписать. Там перечислены вещи, которые недопустимы и за которыми лига следит, в КХЛ есть специальный департамент. Он занимается потолком зарплат, уровнем зарплат и учётом зарплат. У них есть полномочия для проверки любого игрока. Этот документ, подписанный всеми, будет давать возможность доступа к какой-то закрытой информации. Раскрывать все тонкости не буду, но по поводу всяких благ для родственников там это указано.
Санкции за нарушение? Нереально серьёзные. Просто невероятные. Все должны понимать, что мы играем в честную игру. Если кто-то решил, что он готов к тому, чтобы обойти правила, он должен быть готов и к тому, что это будет для него первый и последний раз», — сказал Фастовский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Максиму Замятину.
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