«Надо тебе 20 повторений дать». Илья Ковальчук с женой провели тренировку под музыку

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук опубликовал в «инстасториз» видео своей тренировки.

«С таким коучем можно тренироваться вечно, — написал Ковальчук в «Инстаграме», отметив на видео свою жену Николь. В конце тренировки Ковальчука Николь сказала мужу, что нужно было дать ему ещё 20 повторений.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

— Ты когда-нибудь отдыхаешь? — написал в комментариях под видео форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.

— Если бы три Кубка Стэнли взял, то 100% отдыхал бы, — ответил Ковальчук.

В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.