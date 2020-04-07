«Надо тебе 20 повторений дать». Илья Ковальчук с женой провели тренировку под музыку

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук опубликовал в «инстасториз» видео своей тренировки.
«С таким коучем можно тренироваться вечно, — написал Ковальчук в «Инстаграме», отметив на видео свою жену Николь. В конце тренировки Ковальчука Николь сказала мужу, что нужно было дать ему ещё 20 повторений.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
— Ты когда-нибудь отдыхаешь? — написал в комментариях под видео форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
— Если бы три Кубка Стэнли взял, то 100% отдыхал бы, — ответил Ковальчук.
В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.
- 7 апреля 2020
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:37
-
09:12
-
09:00
-
08:30
-
07:13
-
07:00
-
03:14
-
00:58
-
00:53
-
00:48
- 6 апреля 2020
-
23:59
-
23:06
-
22:23
-
22:10
-
22:05
-
21:31
-
21:00
-
20:42
-
20:22
-
19:56
-
19:44
-
19:24
-
18:58
-
18:35
-
18:25
-
18:00
-
17:45
-
16:53
-
16:17
-
15:51
-
15:30
-
14:59