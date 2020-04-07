«Автомобилист» продлит контракт с Секстоном, Доус точно покинет клуб

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон продолжит карьеру в екатеринбургском клубе. Американский форвард заключит с уральским клубом новый контракт.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Секстон записал на свой счёт 34 (15+19) очка при показателе полезности «+1» и 8 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 16 минут 33 секунды за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина 32-летний форвард отправил в ворота соперника одну шайбу и стал автором одной результативной передачи. Показатель полезности нападающего — «–2».

В свою очередь нападающий Найджел Доус совершенно точно не останется в «Автомобилисте» и продолжит карьеру в новом клубе.

Агент Доуса: в «Барысе» много что говорят. Но они даже не спрашивали про Найджела