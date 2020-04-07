«Автомобилист» продлит контракт с Секстоном, Доус точно покинет клуб
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон продолжит карьеру в екатеринбургском клубе. Американский форвард заключит с уральским клубом новый контракт.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Секстон записал на свой счёт 34 (15+19) очка при показателе полезности «+1» и 8 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 16 минут 33 секунды за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина 32-летний форвард отправил в ворота соперника одну шайбу и стал автором одной результативной передачи. Показатель полезности нападающего — «–2».
В свою очередь нападающий Найджел Доус совершенно точно не останется в «Автомобилисте» и продолжит карьеру в новом клубе.
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