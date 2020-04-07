Нерабочая неделя не должна повлиять на срок сдачи объектов к МЧМ-2023 в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Александр Травников заверил, что нерабочая неделя не должна повлиять на срок сдачи объектов к молодёжному чемпионату мира 2023 года.

«Прошедшая неделя, конечно же, повлияет, потому что мы не делали никаких исключений для строителей, в том числе остановили все стройки по муниципальным и государственным контрактам, но неделя серьёзно на исполнение графика не повлияет. На этой неделе стройка на всех объектах возобновляется и всё будет исполняться в срок», — цитирует Травникова ТАСС.

Матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года пройдут в Новосибирске на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с сопутствующей инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей.