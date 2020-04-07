Нерабочая неделя не должна повлиять на срок сдачи объектов к МЧМ-2023 в Новосибирске
Губернатор Новосибирской области Александр Травников заверил, что нерабочая неделя не должна повлиять на срок сдачи объектов к молодёжному чемпионату мира 2023 года.
«Прошедшая неделя, конечно же, повлияет, потому что мы не делали никаких исключений для строителей, в том числе остановили все стройки по муниципальным и государственным контрактам, но неделя серьёзно на исполнение графика не повлияет. На этой неделе стройка на всех объектах возобновляется и всё будет исполняться в срок», — цитирует Травникова ТАСС.
Матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года пройдут в Новосибирске на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с сопутствующей инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей.
Омск хочет отобрать у Новосибирска МЧМ. Что происходит?
Всё дело в полуразрушенной арене.
Читайте также
- 7 апреля 2020
-
12:30
-
12:15
-
11:52
-
11:30
-
11:02
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:37
-
09:12
-
09:00
-
08:30
-
07:13
-
07:00
-
03:14
-
00:58
-
00:53
-
00:48
- 6 апреля 2020
-
23:59
-
23:06
-
22:23
-
22:10
-
22:05
-
21:31
-
21:00
-
20:42
-
20:22
-
19:56
-
19:44
-
19:24
-
18:58
-
18:35
-
18:25
-
18:00
-
17:45
Партнерский контент