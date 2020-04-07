Легенда НХЛ Орр назвал истинными героями врачей, которые борются с коронавирусом

Легендарный защитник Бобби Орр назвал героями врачей, которые борются с коронавирусом.

«Спасибо врачам, медсёстрам, техникам, хранителям, администраторам, снабженцам — всем, кто вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом в эти беспрецедентные времена. Битва против COVID-19 никогда не могла бы быть успешной без ваших неустанных усилий. Пожалуйста, знайте, что люди, которым вы служите, понимают вашу приверженность, а мы не принимаем её как должное.

Мне кажется, что слово «герой» часто используется для характеристики спортсменов в нашем обществе, но в моих глазах именно вы — истинные герои, которых я лично уважаю и постоянно думаю о вас. Этот вирус — не игра. Поэтому нам нужны настоящие герои, чтобы сделать шаг вперёд и победить болезнь. К счастью, именно это вы и делаете", — цитирует Орра MSN.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тысяч. В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 1154 человека. В настоящий момент общее число заболевших составляет 7497 человек, из которых выздоровело 494. Зафиксировано ещё 11 летальных исходов. За всё время скончалось 58 человек.