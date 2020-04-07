Экс-жена Зайцева — о переносе суда: и это пройдёт. Смиряюсь и надеюсь

Маргарита Готовцева, бывшая жена хоккеиста «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, сообщила о переносе заседания суда. Готовцева и Зайцев спорят по вопросу опекунства детей.

«Мосгорсуд отложил заседание на 19 мая. Это ещё месяц и десять дней ожидания. Карантин и самоизоляция ломают все планы и выстраивают жизнь по-своему. Но «и это пройдёт». Жду встречи со своими девочками. Смиряюсь и надеюсь», — написала Маргарита в «Инстаграме».

Первая судебная инстанция постановила, что опекуном двоих детей, из-за которых в семье Зайцевых разгорелся спор, должна стать их мать. Однако сторона Никиты Зайцева подала апелляцию в Мосгорсуд – суд вышестоящей инстанции. По словам Маргариты, она не видела дочек с 23 ноября, когда бывший муж вместе со своим отцом отобрал их у неё.

Экс-жена Зайцева: суды рассматривают только неотложные дела. Моё дело — в этой категории