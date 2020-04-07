Форвард СКА Барабанов продолжит карьеру в НХЛ. Он выбирает между «Торонто» и «Аризоной»

Нападающий СКА Александр Барабанов намерен попробовать свои силы в НХЛ. Игрок выбирает между «Аризоной Койотс» и «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает The Province, основываясь на словах хоккейного агента Дэна Мильштейна, представляющего интересы игрока в Северной Америке.
«У Александра была встреча в виде видеоконференции с двумя командами. На ней присутствовали тренеры, представители руководства и так далее. Это два варианта, из которых он и его жена будут выбирать. Думаю, решение будет принято в скором времени», — сказал Мильштейн.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 25-летний Барабанов принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) балла.
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