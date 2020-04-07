Агент Гарипова: Эмиль хочет остаться в «Авангарде», согласовываем условия контракта
Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря «Авангарда» Эмиля Гарипова, рассказал о ходе переговоров с омским клубом о новом контракте.
«Мы ведём активные переговоры с «Авангардом». Всё в процессе, согласовываем условия контракта. Сам Эмиль хочет остаться в омском клубе», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
28-летний Гарипов перешёл в «Авангард» по ходу сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате вратарь провёл девять матчей, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 2,08 и отражая 92,3% бросков. В плей-офф российский голкипер дважды выходил на замену. Омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4).
«Авангард» заслужил Кубок больше всех». Гарипов ведёт переговоры по новому контракту
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