«Автомобилист» завершил сотрудничество с главным тренером Мартемьяновым

Хоккейный клуб «Автомобилист» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым, сообщается на официальном сайте уральского клуба.

Андрей Алексеевич возглавил «Автомобилист» в мае 2018 года. Под руководством Мартемьянова в первый сезон работы уральский клуб пробился во второй раунд плей-офф, где проиграл «Салавату Юлаеву». В нынешнем сезоне «Автомобилист» завершил выступление в сезоне на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв «Сибири».

Также уральский клуб по истечении срока контракта покинет ассистент главного тренера Константин Шафранов. Два других ассистента главного тренера – Евгений Шалдыбин и Константин Власов продолжат работу в новом тренерском штабе хоккейного клуба в сезоне-2020/2021.