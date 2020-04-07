«Автомобилист» завершил сотрудничество с главным тренером Мартемьяновым
Хоккейный клуб «Автомобилист» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым, сообщается на официальном сайте уральского клуба.
Андрей Алексеевич возглавил «Автомобилист» в мае 2018 года. Под руководством Мартемьянова в первый сезон работы уральский клуб пробился во второй раунд плей-офф, где проиграл «Салавату Юлаеву». В нынешнем сезоне «Автомобилист» завершил выступление в сезоне на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв «Сибири».
Также уральский клуб по истечении срока контракта покинет ассистент главного тренера Константин Шафранов. Два других ассистента главного тренера – Евгений Шалдыбин и Константин Власов продолжат работу в новом тренерском штабе хоккейного клуба в сезоне-2020/2021.
Мартемьянов — о своём контракте: решать будут руководители. Задачи на сезон не выполнены
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