Петерссон: Шипачёв и Яшкин совершенно фантастически владеют шайбой

Нападающий московского «Динамо» Андре Петерссон поделился мнением о выступлении форвардов Дмитрия Яшкина и Вадима Шипачёва в минувшем сезоне КХЛ. Большую часть сезона шведский форвард провёл в одном звене с Яшкиным и Шипачёвым.

«Вадим и Дмитрий совершенно фантастически владеют шайбой и видят игру, способны быстро и верно принимать решения при очень ограниченном пространстве. Они были настоящими лидерами «Динамо» на протяжении всего сезона, и с их помощью команда показывала очень хорошие результаты.



Шипачёв прекрасно организует атаки и раздаёт передачи, а Яшкин помимо своих игровых качеств умеет навязать борьбу на любом участке площадки. И, конечно, они превосходно играют в большинстве», – приводят слова Петерссона «Известия».