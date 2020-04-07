Источник: Ларионов является одним из кандидатов на пост главного тренера «Салавата»

Игорь Ларионов входит в число кандидатов на пост главного тренера «Салавата Юлаева», сообщает «Горобзор». По информации издания, руководителям клуба и чиновникам республики активно предлагают услуги 59-летнего специалиста.
Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию, опубликованную в одном из СМИ, что главный тренер уфимского клуба Николай Цулыгин уже точно продолжит работу с командой в новом сезоне.
Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с прошлого сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён.
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