Источник: Ларионов является одним из кандидатов на пост главного тренера «Салавата»

Игорь Ларионов входит в число кандидатов на пост главного тренера «Салавата Юлаева», сообщает «Горобзор». По информации издания, руководителям клуба и чиновникам республики активно предлагают услуги 59-летнего специалиста.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию, опубликованную в одном из СМИ, что главный тренер уфимского клуба Николай Цулыгин уже точно продолжит работу с командой в новом сезоне.

Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с прошлого сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён.