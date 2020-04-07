Дрегер: голкипер СКА Мельничук выбирает между четырьмя американскими клубами НХЛ

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер поделился новой информацией по поводу продолжения карьеры голкипером СКА Алексеем Мельничуком.

По информации журналиста, российский голкипер сократил круг претендентов до четырёх команд. При этом все команды являются американскими. В свою очередь защитник СКА Артём Зуб по-прежнему очень близок к заключению контракта с «Оттавой Сенаторз».

В нынешнем сезоне 21-летний Мельничук принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0. Контракт Алексея истекает 30 апреля 2020 года. В свою очередь на контрактах до 2022 года в питерском клубе находятся сразу трое голкиперов: Магнус Хелльберг, Александр Самонов и Ярослав Аскаров.