Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дрегер: голкипер СКА Мельничук выбирает между четырьмя американскими клубами НХЛ

Дрегер: голкипер СКА Мельничук выбирает между четырьмя американскими клубами НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер поделился новой информацией по поводу продолжения карьеры голкипером СКА Алексеем Мельничуком.

По информации журналиста, российский голкипер сократил круг претендентов до четырёх команд. При этом все команды являются американскими. В свою очередь защитник СКА Артём Зуб по-прежнему очень близок к заключению контракта с «Оттавой Сенаторз».

В нынешнем сезоне 21-летний Мельничук принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0. Контракт Алексея истекает 30 апреля 2020 года. В свою очередь на контрактах до 2022 года в питерском клубе находятся сразу трое голкиперов: Магнус Хелльберг, Александр Самонов и Ярослав Аскаров.

Источник: голкипер СКА Мельничук может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020