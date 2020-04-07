Нападающий «Локомотива» Денисенко продолжит карьеру во «Флориде»
Хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий в КХЛ интересы форварда «Локомотива» Григория Денисенко, сообщил, что его клиент принял решение продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида Пантерз».
«У Денисенко закончился контракт с «Локомотивом», и я уведомил клуб, что он уезжает в НХЛ. Будет подписано соглашение с «Флоридой», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+1". В шести матчах плей-офф забросил одну шайбу.
«Флоридой» российский нападающий был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2018 года под 15-м номером.
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