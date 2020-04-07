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Пирнес: Мозякин — лучший крайний форвард в моей карьере. Без него не было бы рекорда

Пирнес: Мозякин — лучший крайний форвард в моей карьере. Без него не было бы рекорда
Хоккей / КХЛ 0

Экс-нападающий «Атланта» Эса Пирнес поделился воспоминаниями об игре вместе с Сергеем Мозякиным. Пирнес — обладатель рекорда по набранным очкам (22+28) для финских игроков в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Конечно, я слышал о том, что у российских команд очень тяжёлые тренировки, чуть ли не по 10 часов в день летом. К счастью, Фёдор Канарейкин и Валерий Брагин проповедовали европейский подход, во время сбора в Паюлахти у нас было два льда в день, но второй был полностью посвящён игре спецбригад. Меня изначально рассматривали во второе звено к Яну Булису, но когда сезон начался, я уже стал действовать с Сергеем Мозякиным.

Помню, что уже тогда мы разыгрывали большинство с четырьмя нападающими, мне пришлось действовать перед воротами, так как никто это не любил, а в команде было достаточно мастеровитых парней. Сергей Мозякин – лучший крайний, с которым я играл, он приятный парень.

Конечно, не играя в одном звене с Мозякиным и другими парнями, вряд ли я смог бы достичь такого результата. Я, вообще, набирал по 30-40 очков за сезон, но никак не 50», — цитирует Пирнеса официальный сайт КХЛ.

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