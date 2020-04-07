В услугах Мельничука заинтересованы «Вегас», «Колорадо» и «Сан-Хосе»

Как стало известно «Чемпионату», в число претендентов на подписание голкипера петербургского СКА Алексея Мельничука входят клубы НХЛ «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс».



В нынешнем сезоне 21-летний Мельничук принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0. Контракт Алексея истекает 30 апреля 2020 года. В свою очередь на контрактах до 2022 года в питерском клубе находятся сразу три голкипера: Магнус Хелльберг, Александр Самонов и Ярослав Аскаров.



Напомним, защитник СКА Артём Зуб также близок к переезду в Национальную хоккейную лигу. Основной претендент на игрока — «Оттава Сенаторз».



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