Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сделал квалификационные предложения 11 игрокам клубной системы: Владимиру Бобылёву, Николаю Чебыкину, Леониду Лавриненко, Александру Шепелеву, Кириллу Кошурникову, Глебу Зайцеву, Денису Нероеву, Егору Степанову, Егору Вдовину, Максиму Шабанову и Аркадию Аксёнову.



«Трактор» может сделать квалификационное предложение игроку до 30 апреля – это предусмотренный регламентом способ закрепить за клубом приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом. Работа в этом направлении продолжается», — указано в телеграм-канале клуба.



Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Трактор» занял 11-е место в Восточной конференции.

Перестройка «Магнитки», спокойствие «Сибири»? Что ждёт клубы КХЛ в межсезонье. Восток Мини-революции, похоже, ожидают «Автомобилист» и «Барыс», а в Уфе будут думать над заменой Умарку.