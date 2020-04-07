«Трактор» сделал квалификационные предложения 11 игрокам клубной системы
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сделал квалификационные предложения 11 игрокам клубной системы: Владимиру Бобылёву, Николаю Чебыкину, Леониду Лавриненко, Александру Шепелеву, Кириллу Кошурникову, Глебу Зайцеву, Денису Нероеву, Егору Степанову, Егору Вдовину, Максиму Шабанову и Аркадию Аксёнову.
«Трактор» может сделать квалификационное предложение игроку до 30 апреля – это предусмотренный регламентом способ закрепить за клубом приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом. Работа в этом направлении продолжается», — указано в телеграм-канале клуба.
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Трактор» занял 11-е место в Восточной конференции.
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