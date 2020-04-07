Барабанов: пытался учить английский язык два-три месяца, но что-то тяжело давалось

Нападающий Александр Барабанов, подписавший контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», рассказал о сложностях с английским языком.
«После чемпионата мира–2018 в Копенгагене я подписал контракт на два года со СКА. И уже тогда думал, что это будет последний договор в России. Если меня позовут, то я поеду в НХЛ в любом случае. Когда есть интерес, то хочется начать новый этап в жизни. Если так посмотреть, я никуда из Питера далеко не уезжал. Только в высшую лигу в Кондопогу.
На самом деле я об НХЛ много не думал. Старался проявлять себя здесь и сейчас в Питере. Надо играть хорошо, совершенствовать свою игру. Разумеется, я просматривал хайлайты НХЛ, но не более того. За каким-то конкретным клубом не следил. Английский язык? Честно скажу, я пытался учить месяца два-три. Но что-то мне очень тяжело это дело давалось. Буду добивать английский по факту, когда приеду в Торонто», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.
- 7 апреля 2020
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