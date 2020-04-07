Морис: хочу получить шанс сыграть в плей-офф. «Виннипег» готов играть где угодно

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис выразил уверенность, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон необходимо доиграть.
«В этом сезоне было несколько моментов, которые стали одними из самых памятных в моей карьере. Я знаю, через что пришлось пройти команде, чтобы оказаться в ситуации, которая позволяет нам чувствовать себя спокойно. Я хочу, чтобы сезон продлился, чтобы команда снова собралась вместе. Хочу посмотреть, что у неё получится. Формат для меня не столь важен. Я хочу получить шанс сыграть в плей-офф и считаю, что это будет справедливо.
Мы хотели бы играть в Виннипеге, но прежде всего мы хотим играть. Хоккей позволил бы людям частично отвлечься от проблем, с которыми им пришлось столкнуться. Сил будет много. Боже мой, мы можем увидеть плей-офф, в котором будут участвовать отдохнувшие хоккеисты! Это же чрезвычайно интересно. Мы согласны играть где угодно», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Ранее Артемий Панарин показал, как занимается ремонтом во время коронавируса.
- 7 апреля 2020
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