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«Эдмонтон» пригласил Слепышева в тренировочный лагерь

«Эдмонтон» пригласил Слепышева в тренировочный лагерь
Хоккей / КХЛ 0

Клуб «Эдмонтон Ойлерз» предложил нападающему московского ЦСКА Антону Слепышеву приехать в тренировочный лагерь, сообщает журналист Райан Ришо со ссылкой на генерального менеджера канадского клуба Кена Холланда. Ранее функционер заявил, что клуб заинтересован в российском хоккеисте, но не готов дать ему контракт на $ 2,5–3 млн в год.

25-летний Слепышев в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 45 (18+27) очков при показателе полезности «+28» и 43 минутах штрафного времени. В четырёх встречах Кубка Гагарина Слепышев забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее Слепышев провёл 102 матча в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», набрав 23 (10+13) очка.

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