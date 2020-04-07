«Эдмонтон» пригласил Слепышева в тренировочный лагерь

Клуб «Эдмонтон Ойлерз» предложил нападающему московского ЦСКА Антону Слепышеву приехать в тренировочный лагерь, сообщает журналист Райан Ришо со ссылкой на генерального менеджера канадского клуба Кена Холланда. Ранее функционер заявил, что клуб заинтересован в российском хоккеисте, но не готов дать ему контракт на $ 2,5–3 млн в год.



25-летний Слепышев в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 45 (18+27) очков при показателе полезности «+28» и 43 минутах штрафного времени. В четырёх встречах Кубка Гагарина Слепышев забил два гола и отдал три результативные передачи.



Ранее Слепышев провёл 102 матча в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», набрав 23 (10+13) очка.

В погоне за мечтой. Кто из русских хоккеистов КХЛ скоро уедет в Америку? Отток российских хоккеистов в НХЛ должен продолжиться. Среди кандидатов на отъезд десятки игроков.