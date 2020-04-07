Нападающий «Эдмонтона» Кейв находится в коме. У него внутримозговое кровоизлияние

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв находится в больнице в искусственной коме, информирует официальный сайт клуба. У 25-летнего хоккеиста внутримозговое кровоизлияние, врачи оценивают состояние как критическое.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги прерван из-за коронавируса, точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены, в том числе сезон КХЛ.
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