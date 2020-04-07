Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Эдмонтона» Кейв находится в коме. У него внутримозговое кровоизлияние

Нападающий «Эдмонтона» Кейв находится в коме. У него внутримозговое кровоизлияние
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв находится в больнице в искусственной коме, информирует официальный сайт клуба. У 25-летнего хоккеиста внутримозговое кровоизлияние, врачи оценивают состояние как критическое.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги прерван из-за коронавируса, точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены, в том числе сезон КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020