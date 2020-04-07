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Александр Бурмистров показал силовую тренировку в домашних условиях

Александр Бурмистров показал силовую тренировку в домашних условиях
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров показал, как занимается дома спортом в условиях карантина из-за коронавируса. Форвард выложил видео силовой тренировки.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф выбил омский «Авангард» со счётом 4-2.

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