Линдбек и Шрёдер перейдут из «Торпедо» в «Йокерит», Ниеми покинет финский клуб

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Андерс Линдбек и нападающий Джордан Шрёдер покинут нижегородское «Торпедо». Оба хоккеиста присоединятся к финскому «Йокериту». Также стало известно, что стан «джокеров» покинет известный голкипер Антти Ниеми.



31-летний Линдбек в прошедшем регулярном чемпионате провёл за «Торпедо» 36 матчей и одержал 17 побед, из которых две — «на ноль». В среднем шведский страж ворот отражал 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,39. В плей-офф Линдбек провёл один матч.



29-летний Шрёдер в регулярном чемпионате отыграл 60 встреч, записав в актив 41 (19+22) балла при показателе полезности "-3" и 18 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина американец забил один гол.

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