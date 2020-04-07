Линдбек и Шрёдер перейдут из «Торпедо» в «Йокерит», Ниеми покинет финский клуб
Как стало известно «Чемпионату», голкипер Андерс Линдбек и нападающий Джордан Шрёдер покинут нижегородское «Торпедо». Оба хоккеиста присоединятся к финскому «Йокериту». Также стало известно, что стан «джокеров» покинет известный голкипер Антти Ниеми.
31-летний Линдбек в прошедшем регулярном чемпионате провёл за «Торпедо» 36 матчей и одержал 17 побед, из которых две — «на ноль». В среднем шведский страж ворот отражал 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,39. В плей-офф Линдбек провёл один матч.
29-летний Шрёдер в регулярном чемпионате отыграл 60 встреч, записав в актив 41 (19+22) балла при показателе полезности "-3" и 18 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина американец забил один гол.
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